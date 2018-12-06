Хьюз и Вальстрём вошли в состав сборной США на МЧМ по хоккею 2019 года

Стал известен предварительный состав сборной США на молодёжный чемпионат мира по хоккею 2019 года, информирует национальная федерация хоккея.

В предварительный лагерь американской хоккейной сборной вошли:

Вратари: Кайл Кейзер («Ошава Дженералз»), Спенсер Найт (США U18) и Кэйден Примо (Северо-Восточный университет).

Защитники: Майки Андерсон (университет Миннесоты Далут), Майкл Кэллахан (колледж Провиденса), Тай Эмберсон (университет Висконсина), Куинн Хьюз (университет Мичигана), Джей Кин («Бэрри Кольтс»), Фил Кэмп (Йельский университет), К'Андре Миллер (университет Висконсина), Дилэн Самберг (университет Миннесоты Далут), Маттиас Самуэльссон (университет Западного Мичигана) и Джек Сент-Ивэни (Йельский университет).

Форварды: Эван Барретт (университет штата Пенсильвания), Ноа Кэйтс (университет Миннесоты Далут), Саша Хмелевски («Оттава 67-е»), Логан Коккерилл (университет Бостона), Коул Коски («Сагино Спирит»), Шен Догги (университет Висконсина), Джек Друри (университет Гарварда), Джоэль Фараби (университет Бостона), Джек Хьюз (США U18), Тайлер Мэдден (Северо-Восточный университет), Джош Норрис (университет Мичигана), Джей О'Брайен (колледж Провиденса), Райан Полинг (государственный университет Сент-Клауда), Джейсон Робертсон («Ниагара Айс Догз»), Оливер Вальстрём (колледж Бостона) и Самми Уолкер (университет Миннесоты).

Одними из ключевых игроков команды должны стать Джек Хьюз и Оливер Вальстрём. 17-летний Хьюз, выступающий за команду США U18, является фаворитом драфта НХЛ в 2019 году. Во многих рейтингах североамериканских экспертов он занимает первое место. Вальстрём был выбран «островитянами» на драфте-2018 в первом раунде под общим 11-м номером. В этом сезоне он выступает за университет Бостона. Защитник Куинн Хьюз представлял национальную команду на чемпионате мира — 2018. Джоэль Фараби был выбран «Филадельфией Флайерз» на прошлом драфте в первом раунде под общим 14-м номером.

Календарь матчей молодёжного чемпионата мира по хоккею—2019