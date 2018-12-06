Сидоренко: Терещенко может передать победный опыт молодым белорусским хоккеистам

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко прокомментировал заключение полноценного контракта с нападающим Алексеем Терещенко.

«Мы дали шанс проявить себя опытному форварду, понимая, что у него не было игровой практики почти полгода. Ясно, что в первых матчах Терещенко было непросто, однако он прибавлял каждый день, и его игра в последних двух матчах оставила только положительное впечатление. Есть уверенность, что Алексей на этом не остановится и скоро наберёт свою оптимальную форму.

Для нас важно, что он центральный нападающий. И в нашей команде, и на трансферном рынке дефицит игроков этого амплуа. Терещенко – хоккеист с огромным послужным списком, с опытом побед на самом высоком уровне. Этого опыта нам сейчас не хватает. Алексей может передать его молодым белорусским хоккеистам. Мы видим, как он ведёт себя в раздевалке, как работает на скамейке, видим, что он положительно влияет на атмосферу в коллективе. Терещенко — настоящий командный игрок, на которого можно опереться в непростой ситуации», — цитирует Сидоренко официальный сайт клуба.