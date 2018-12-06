Российский нападающий Алексей Терещенко прошёл просмотр в минском «Динамо» и заключил полноценный контракт, информирует официальный сайт клуба.

В рамках пробного контракта Терещенко провёл три матча и отметился заброшенной шайбой в ворота «Нефтехимика».

Терещенко родился в Можайске. Воспитанник московского «Динамо» был задрафтован «Далласом» в 2000 году в третьем раунде под общим 91-м номером. Но всю карьеру Алексей провёл в России. Биография нападающего состоит из трёх известных клубов: московского «Динамо», казанского «Ак Барса» и уфимского «Салавата Юлаева». Причём во всех Терещенко становился чемпионом России. В 2000 и 2005 годах Алексей выиграл золото в составе «Динамо», в 2006 и 2010 годах — в составе «Ак Барса», 2008-м — в «Салавате Юлаева». Помимо этого нападающий является обладателем Кубка европейских чемпионов в форме «Ак Барса» (2007).