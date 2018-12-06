Величкин: «Металлург» заинтересован в Коварже, двери для него всегда открыты

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал возможное возвращение в команду чешского форварда Яна Коваржа, который подписал месячный контракт со «Шкодой Пльзень».

«По Коваржу можно ответить так: мы думаем. Мы с ним разговариваем, смотрим, ищем варианты. Вы же знаете, что сейчас он на месяц уехал в Чехию, я тоже это знаю. Конечно, заинтересованность есть. В таких игроках всегда есть заинтересованность. Мы предлагали контракт Коваржу и сказали, что двери для него всегда открыты», — сказал Величкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

4 декабря, экс-хоккеист магнитогорского «Металлурга» покинул фарм-клуб «Бостон Брюинз». В «Провиденсе» чех оказался после того, как «островитяне» расторгли с ним контракт, но пробиться в основную команду «Брюинз» Коваржу не удалось. Он сыграл в АХЛ 12 матчей, в которых набрал 10 (4+6) очков.