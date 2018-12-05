Чешский форвард Ян Коварж подписал одномесячный контракт со «Шкодой Пльзень», информирует официальный сайт клуба. Ранее об этом сообщал «Чемпионат». В «Шкоде» Ян начинал профессиональную карьеру.

«Жаль, что у Яна не получилось реализовать мечту в НХЛ, но в то же время мы рады, что он присоединился к нашему клубу. Контракт заключён на один месяц, но мы надеемся на продолжение сотрудничества», — сказал спортивный директор клуба Томаш Власак.

Вчера, 4 декабря, экс-хоккеист магнитогорского «Металлурга» покинул фарм-клуб «Бостон Брюинз». В «Провиденсе» чех оказался после того, как «островитяне» расторгли с ним контракт, но пробиться в основную команду «Брюинз» Коваржу не удалось. Он сыграл в АХЛ 12 матчей, в которых набрал 10 (4+6) очков.

В «Магнитке» за пять сезонов Коварж набрал 286 очков в 285 матчах и, перед тем как уехать в НХЛ, отказался от нового контракта.