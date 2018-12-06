Марсель Ибрагимов и Александр Самойлов продлили контракты с ЦСКА

Выступающие в хоккейном клубе «Звезда» защитник Марсель Ибрагимов и вратарь Александр Самойлов продлили контракты с московским ЦСКА, информирует официальный сайт Высшей хоккейной лиги. Соглашение Ибрагимова рассчитано до 2021 года, Самойлова — до 2022.



21-летний Ибрагимов выступает за «Звезду» с 2017 года, а с нынешнего сезона исполняет обязанности ассистента капитана. Помимо этого на счету защитника один матч в Континентальной хоккейной лиге в составе главной команды.



21-летний Самойлов — воспитанник школы ЦСКА. За «Звезду» он играет с 2016 года, а в сезоне-2016/17 в составе клуба МХЛ «Красная Армия» он выиграл Кубок Харламова.



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