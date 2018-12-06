СКА представил ролик с участием Дзюбы к матчам на стадионе «Зенита»

Петербургский хоккейный клуб СКА представил проморолик с участием нападающего футбольного клуба «Зенит» Артёма Дзюбы. Видео создано к предстоящим хоккейным матчам, которые пройдут на футбольной арене «Санкт-Петербург».



На стадионе на Крестовском острове 16 декабря состоится матч Кубка Первого канала Россия – Финляндия, 22 декабря — матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и ЦСКА.



В нынешнем сезоне СКА и ЦСКА играли друг с другом три раза, и во всех случаях победу одерживали московские хоккеисты. Обе игры в столице заканчивались со счётом 3:1, а в Санкт-Петербурге команда Игоря Никитина переиграла соперника по буллитам – 2:1.

Посмотреть видео также можно в «Твиттере».