Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

Билялетдинов: пожелания Основину только хорошие, надеемся, у него всё получится

Билялетдинов: пожелания Основину только хорошие, надеемся, у него всё получится
Хоккей / КХЛ

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился ожиданиями от матча с петербургским СКА и прокомментировал сильные стороны новичка команды Вячеслава Основина.

«Настроение нормальное, рабочее. Готовимся к игре. Она будет непростая, но ребята в принципе готовы хорошо. Поэтому я думаю, что сегодня будет хорошая игра.

Все ребята играют с отдачей. Любой игрок, который не играл, готов к тому, чтобы в следующем матче выйти и сыграть. Поэтому все в боевом состоянии и готовы сражаться.

Дебют Основина в Санкт-Петербурге? Да, мы планировали, что он сыграет именно здесь. Надеемся, что у него всё получится. Пожелания ему только самые хорошие, хороший игрок. Его мы будем использовать и на фланге, и в середине», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

Громкий обмен «Салавата» и «Ак Барса». Что он даст клубам?
Билялетдинов будет учить Основина играть в обороне, а Бурмистрову предстоит решать проблемы «Салавата» в атаке.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент