Билялетдинов: пожелания Основину только хорошие, надеемся, у него всё получится

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился ожиданиями от матча с петербургским СКА и прокомментировал сильные стороны новичка команды Вячеслава Основина.



«Настроение нормальное, рабочее. Готовимся к игре. Она будет непростая, но ребята в принципе готовы хорошо. Поэтому я думаю, что сегодня будет хорошая игра.



Все ребята играют с отдачей. Любой игрок, который не играл, готов к тому, чтобы в следующем матче выйти и сыграть. Поэтому все в боевом состоянии и готовы сражаться.



Дебют Основина в Санкт-Петербурге? Да, мы планировали, что он сыграет именно здесь. Надеемся, что у него всё получится. Пожелания ему только самые хорошие, хороший игрок. Его мы будем использовать и на фланге, и в середине», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

Громкий обмен «Салавата» и «Ак Барса». Что он даст клубам? Билялетдинов будет учить Основина играть в обороне, а Бурмистрову предстоит решать проблемы «Салавата» в атаке.