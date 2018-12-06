Терещенко: кто хочет доказать, что я старый, у вас есть 27 матчей плюс плей-офф

Нападающий Алексей Терещенко поделился впечатлениями от подписания полноценного контракта с минским «Динамо».



«С сегодняшнего дня я — игрок минского „Динамо“! Хотел бы поблагодарить болельщиков Минска, руководство и тренерский штаб „Динамо“ за предоставленную возможность играть в хоккей.



Для меня это новый вызов. Я знаю, сколько мне лет, я читаю российскую прессу и смотрю передачи. Но все, кто хочет доказать, что я старый, — у вас есть ещё 27 игр регулярного сезона плюс плей-офф», — написал хоккеист в своём «инстаграме».

Терещенко прошёл просмотр в минском «Динамо» и заключил полноценный контракт

Биография нападающего состоит из трёх известных клубов: московского «Динамо», казанского «Ак Барса» и уфимского «Салавата Юлаева». Причём во всех Терещенко становился чемпионом России. В 2000 и 2005 годах Алексей выиграл золото в составе «Динамо», в 2006 и 2010 годах — в составе «Ак Барса», 2008-м — в «Салавате Юлаеве».