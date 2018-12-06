Стали известны составы на матч между ЦСКА и «Авангардом», который состоится сегодня, 6 декабря, в ЛДС ЦСКА имени Всеволода Боброва, сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Начало встречи – в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
ЦСКА:
Сорокин (Корепанов);
Нестеров – Блажиевский, Капризов – Шалунов – Григоренко;
Романов – Марченко, Слепышев – Андронов – Калинин;
Дальбек – Робинсон, Толчинский – Вей – Скотт;
Науменков, Мамин – Попов – Окулов, Ртищев.
«Авангард»:
Бобков (Налимов);
Емелин – Покка, Широков – Зернов – Михеев;
Медведев – Франсон, Петров – Деарне – Манукян;
Березин – Мартынов, Тальбо – Семёнов – Кошелев;
Чудинов, Фисенко – Стась – Галимов, Яремчук.
ЦСКА — «Авангард»: стали известны составы команд