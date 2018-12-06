«Витязь» — «Нефтехимик»: стали известны составы команд

Стали известны составы команд на матч подмосковного «Витязя» и нижнекамского «Нефтехимика» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 6 декабря, начало игры — в 19:30 мск.



«Витязь»:



Ортио (Самонов);

Катичев — Мозик, Столяров — Аалтонен — Сёмин;

Евсеенков — Стасенко, Макеев — Никулин — Рендулич;

Воронков — Епишин, Кокарев — Швец-Роговой — Комаров;

Романов, Выглазов — Моисеев — Потехин.



«Нефтехимик»:



Коротаев (Ежов);

Сергеев — Полашек, Няттинен — Руохомаа — Пуустинен;

Брынцев — Мусин, Галимов — Нестрашил — Бикмуллин;

Тимашов — Шарипзянов, Падакин — Куликов — Хайруллин;

Семенов, Здунов — Шарифьянов — Аркалов, Шиксатдаров.