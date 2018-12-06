Стали известны составы команд на матч подмосковного «Витязя» и нижнекамского «Нефтехимика» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 6 декабря, начало игры — в 19:30 мск.
«Витязь»:
Ортио (Самонов);
Катичев — Мозик, Столяров — Аалтонен — Сёмин;
Евсеенков — Стасенко, Макеев — Никулин — Рендулич;
Воронков — Епишин, Кокарев — Швец-Роговой — Комаров;
Романов, Выглазов — Моисеев — Потехин.
«Нефтехимик»:
Коротаев (Ежов);
Сергеев — Полашек, Няттинен — Руохомаа — Пуустинен;
Брынцев — Мусин, Галимов — Нестрашил — Бикмуллин;
Тимашов — Шарипзянов, Падакин — Куликов — Хайруллин;
Семенов, Здунов — Шарифьянов — Аркалов, Шиксатдаров.
«Витязь» — «Нефтехимик»: стали известны составы команд