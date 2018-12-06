Брюле: Пёрселл и Сопел повели себя как дети, это избалованность

Нападающий «Сибири» Жильбер Брюле рассказал об отношении к КХЛ и к критике со стороны Тедди Пёрселла и Брента Сопела.



«Я не очень много слышал из того, что они говорили. Я знаю Пёрселла по игре в Канаде. Он же играл в Омске, правильно? Это не самый плохой город, и я не очень понимаю, что вызвало у них такую реакцию. КХЛ популярна в России, это хорошая лига.



Когда ты играешь в НХЛ, то тебе предоставлено всё наилучшее. Все условия, гостиницы, перелёты, рестораны. А когда приезжаешь в Россию, то не всегда приходится останавливаться в «Ритц-Карлтон», иногда нужно жить и на базе. Возможно, для некоторых это трудно. Эти парни повели себя как дети. Я согласен с вами, что такие слова не стоит говорить. У вас есть хорошая зарплата, вы делаете любимую работу, жильё есть, еда есть — в чём проблемы? Что поделаешь, избалованность. А плохие места можно найти в любой стране, если задаться такой целью», — сказал Брюле в интервью «Чемпионату».

«Думал покончить с хоккеем и стать пожарным, но меня спасла КХЛ» Канадец, который поднимает «Сибирь» со дна и не жалуется на жизнь.