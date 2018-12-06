Формат овертаймов на чемпионатах мира будет изменён с 2019 года

Международная федерация хоккея приняла решение изменить формат овертаймов на чемпионатах мира, начиная с турнира 2019 года, который пройдет в Словакии, информирует пресс-служба ИИХФ.



Теперь овертаймы будут проводиться в формате «3х3». В матчах группового этапа овертайм будет продолжаться 5 минут, в плей-офф — 10 минут, в финале — 20 минут, причём во всех встречах, кроме финала, в случае ничейного результата предусмотрена серия буллитов, а финал будет проводиться до победного гола.



«Есть разные причины, по которым мы не можем рисковать и создавать возможность для продолжительного финала», — сказал глава координационного комитета ИИХФ Франц Райндль.



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