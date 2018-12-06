Никитин: игроки ЦСКА глупо удалялись, не все были в тонусе

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги встречи с «Авангардом» (3:2).



«Две команды показали хороший хоккей. Сегодня мы глупо удалялись, что отняло у нас много сил. Не все ребята были в игре, в тонусе. Был рваный ритм игры. В меньшинстве поймали много на себя, благодарны команде за самоотдачу. Есть нюансы, которые нужно скорректировать, когда играешь против такого сильного соперника. Ребята у нас неглупые, всё это понимают. Всегда будоражат игры против сильных соперников. Это вызов. Ребята ждут этих игр, они нравятся не только болельщикам, но и спортсменам.



В ЛДС ЦСКА особая атмосфера, так как много больших игр прошло здесь. Ребята с удовольствием окунулись в атмосферу. Переключения в таком плотном графике идут только на пользу», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

ЦСКА одержал 17-ю победу подряд, переиграв «Авангард»