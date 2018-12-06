Сидоренко: некоторые люди в «Динамо» словно смотрят на льду «Звёздные войны»

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко поделился впечатлениями от матча с «Торпедо» (3:6).



«Готовились к матчу. Ставили задачу бороться к плей-офф и рассчитывали победить. Сделали ротацию состава. Хорошо начали, но из-за безобразных ошибок проиграли. Надломила вторая пропущенная шайба, затем третья. Сразу пропала психологическая уверенность.



Провальный матч для Блума в обороне. Допускал элементарные ошибки. Но, вообще говоря, ко многим есть претензии. А ведь игра нам сегодня давалась.



Хотим бороться за плей-офф. Мы решили создать конкуренцию среди белорусских игроков, чтобы была борьба за попадание в состав. А то некоторые люди играют безответственно. Выходят и словно смотрят 16-ю серию «Звёздных войн»», — цитирует тренера официальный сайт клуба.