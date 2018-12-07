«Питтсбург» разгромил «Айлендерс», у Малкина – передача

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» дома разгромил «Нью-Йорк Айлендерс» — 6:2.

После первого периода хозяева вели 2:1 – на дубль Криса Летанга «островитяне» ответили лишь точным броском Брока Нельсона. Во втором игровом отрезке ещё один дубль оформил нападающий «пингвинов» Фил Кессел, один гол на счету Райли Шихана. Усилиями Андерса Ли гости одну шайбу отыграли, а точку в матче поставил Сидни Кросби.

Евгений Малкин отметился результативной передачей. Также на его счету показатель полезности «+1», бросок в створ, блок-шот и 39% выигранных вбрасываний за 22.03 на льду (4.34 — в большинстве). Кессел набрал 4 очка (2+2), Кросби – 3 (1+2). Ассистентским хет-триком отметился Джейк Гюнцель.