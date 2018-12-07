Передача Ожиганова не помогла «Торонто» обыграть «Детройт»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» дома в овертайме уступил «Детройт Ред Уингз» — 4:5. Хозяева проигрывали 1:4, но смогли перевести встречу в дополнительное время. Однако это не спасло их поражения.



В составе канадской команды голами отметились Каспери Капанен, Джон Таварес, Зак Хайман и Андреас Юнссон. У «Детройта» забивали Йонатан Эрикссон, Люк Гленденинг, Густав Нюквист, Майк Грин и Дилан Ларкин, отличившийся в овертайме.

Защитник «Торонто» Игорь Ожиганов сделал результативную передачу и заблокировал два броска за 13 минут и 7 секунд, проведённых на льду. У Никиты Зайцева «-1», 3 броска в створ и 2 силовых приёма за 20.31.

В параллельной встрече «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Оттаву Сенаторз» — 5:2. Дубль в составе гостей оформил Пол Байрон, по голу забили Джефф Питри, Эндрю Шоу и Брендан Галлахер. У «сенаторов» отличились Марк Стоун и Колин Уайт.