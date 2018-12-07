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Передача Ожиганова не помогла «Торонто» обыграть «Детройт»

Передача Ожиганова не помогла «Торонто» обыграть «Детройт»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» дома в овертайме уступил «Детройт Ред Уингз» — 4:5. Хозяева проигрывали 1:4, но смогли перевести встречу в дополнительное время. Однако это не спасло их поражения.

В составе канадской команды голами отметились Каспери Капанен, Джон Таварес, Зак Хайман и Андреас Юнссон. У «Детройта» забивали Йонатан Эрикссон, Люк Гленденинг, Густав Нюквист, Майк Грин и Дилан Ларкин, отличившийся в овертайме.

Защитник «Торонто» Игорь Ожиганов сделал результативную передачу и заблокировал два броска за 13 минут и 7 секунд, проведённых на льду. У Никиты Зайцева «-1», 3 броска в створ и 2 силовых приёма за 20.31.

В параллельной встрече «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Оттаву Сенаторз» — 5:2. Дубль в составе гостей оформил Пол Байрон, по голу забили Джефф Питри, Эндрю Шоу и Брендан Галлахер. У «сенаторов» отличились Марк Стоун и Колин Уайт.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2018, пятница. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
4 : 5
1:3, 0:1, 3:0, 0:1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 – Капанен (Гардинер, Юнссон) – 04:50 (5x5), 1:1 – Эрикссон (Ванек) – 05:23 (5x5), 1:2 – Гленденинг (Кронвалль, де ла Роуз) – 06:28 (5x5), 1:3 – Нюквист (Ларкин, Грин) – 19:46 (5x5), 1:4 – Грин (Фрк, Нюквист) – 31:07 (5x5), 2:4 – Таварес (Райлли, Гардинер) – 42:38 (5x5), 3:4 – Хайман (Ожиганов, Марнер) – 48:50 (5x5), 4:4 – Юнссон (Мэттьюс, Капанен) – 51:36 (5x5), 4:5 – Ларкин (Нюквист) – 62:48 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2018, пятница. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
2 : 5
1:1, 1:2, 0:2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 – Стоун (Уайт) – 07:58 (5x5), 1:1 – Питри (Шапю, Агостино) – 08:18 (5x5), 1:2 – Байрон (Дано, Лехконен) – 31:03 (5x5), 1:3 – Шоу (Друен, Котканиеми) – 35:42 (5x5), 2:3 – Уайт (Дзингел, Стоун) – 38:50 (5x4), 2:4 – Галлахер (Татар, Питри) – 43:19 (5x5), 2:5 – Байрон (Уэбер) – 57:28 (en)
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