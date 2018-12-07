«Северсталь» заключила контракт с Евгением Бодровым

«Северсталь» заключила контракт с нападающим Евгением Бодровым, информирует официальный сайт череповецкого клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона.

В этом сезоне 30-летний Бодров принял участие в составе «Сибири» в 19 матчах регулярного чемпионата, забросив одну шайбу и сделав две результативные передачи при показателе полезности «-6» и 29 штрафных минутах. В среднем за матч опытный нападающий проводил на льду 12 минут 56 секунд. Бодров выполнил 20 силовых приёмов и заблокировал 16 бросков.



Единственную шайбу в нынешнем сезоне Евгений забросил 20 октября в ворота минского «Динамо» (6:0). В своём последнем матче за «Сибирь» с «Куньлунь Ред Стар» (6:5 Б) Бодров отыграл 11.33, за которые успел заработать полезность «-3».