«Спартак» без четырёх игроков основного состава отправился на выезд

«Спартак» отправился на два выездных матча в Магнитогорск и Екатеринбург. В составе делегации красно-белых 25 игроков, информирует официальный сайт московского клуба.

Вратари: Никита Беспалов, Юлиус Гудачек, Александр Трушков;

Защитники: Дмитрий Калинин, Андрей Кутейкин, Александр Осипов, Ярослав Дыбленко, Евгений Кулик, Владислав Провольнев, Дмитрий Вишневский, Алексей Гришин;

Нападающие: Мартиньш Карсумс, Илья Зубов, Бен Максвелл, Каспарс Даугавиньш, Робин Ганзл, Анатолий Никонцев, Максим Трунёв, Александр Хохлачёв, Вячеслав Лещенко, Артём Воронин, Глеб Шашков, Артём Фёдоров, Максим Цыплаков и Егор Круженков.

По индивидуальной программе в Москве будут работать Максим Гончаров, Михаил Григорьев, Антон Злобин и Энвер Лисин.