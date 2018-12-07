Михаил Анисин продолжит карьеру в румынской «Чиксереде»

Российский нападающий Михаил Анисин продолжит карьеру в «Чиксереде», информирует официальная группа румынского клуба в «Фейсбуке». Анисин заменил в команде другого российского форварда Алексея Михнова, который перебрался в «Северсталь».

Обладатель Кубка Гагарина 2012 года в составе бело-голубых вернулся в московское «Динамо» летом 2017 года. В одном из контрольных матчей предсезонного сбора нападающий получил тяжёлую травму, после которой восстанавливался больше трёх месяцев. За 11 игр, проведённых в минувшем сезоне КХЛ, Михаил набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности "-5". Зимой 2018 года «Динамо» расторгло контракт с Анисиным.

В составе «Чиксереды» продолжают выступать Вячеслав Белов, Виталий Шулаков, Константин Панов и Андрей Таратухин.