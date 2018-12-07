«Динамо» Мн: из московского «Динамо» обращались по Пулккинену — обмена не будет

Пресс-атташе минского «Динамо» Роман Стронгин заявил, что белорусский клуб отказал московскому «Динамо» в обмене нападающего Теэму Пулккинена.

«Реально с Пулккиненом того, о чём писал „Чемпионат“, не происходит. Действительно было предложение из московского „Динамо“ по поводу обмена Теэму. Клуб ответил отказом на это. Пулккинен не будет обменян в московское „Динамо“, равно как и в любой другой клуб. Мы не рассматриваем в принципе такой возможности, это принципиальная позиция клуба. Теэму остаётся игроком хоккейного клуба „Динамо-Минск“. Мы на него рассчитываем. Как сказал Андрей Сидоренко, мы его ждём», — сказал Стронгин в эфире радио Sputnik.

26-летний нападающий в нынешнем сезоне дебютировал в КХЛ. В 25 матчах регулярного чемпионата Теэму забросил 8 шайб и сделал 8 результативных передач при показателе полезности «-4». Пулккинен не принимал участия в играх «зубров» с 6 ноября, ссылаясь на боли в спине.