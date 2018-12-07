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Дубль Мозеса помог «Йокериту» одержать уверенную победу над «Локомотивом»

Дубль Мозеса помог «Йокериту» одержать уверенную победу над «Локомотивом»
Хоккей / КХЛ

«Йокерит» переиграл ярославский «Локомотив» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:0.

Счёт в конце первого периода открыл Стив Мозес. На 22-й минуте отличился Ессе Йоэнсуу, которому ассистировал Брайан О'Нилл. На 31-й минуте свою вторую шайбу забросил Мозес, в роли ассистентов которого выступили Виктор Лёв и Кристиан Весалайнен.

Благодаря этому успеху «Йокерит», имеющий теперь в активе 50 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице Западной конференции, опередив «Локомотив» (49 очков).

В следующем матче финская команда на выезде встретится с «Северсталью» (9 декабря), а ярославцы отправятся в Нижний Новгород, где их будет ждать «Торпедо» (10 декабря).

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2018, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
0 : 3
0:1, 0:2, 0:0
Йокерит
Хельсинки
0:1 – Мозес – 19:12 (5x5), 0:2 – Йоэнсуу (О'Нилл) – 21:30 (5x5), 0:3 – Мозес (Лёв, Весалайнен) – 30:46 (5x4)
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