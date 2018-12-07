Квартальнов: надо было как-то «из-под пиписьки» взять и забить, а этого не было

Главный тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (0:3).



«Здесь особо и нечего говорить. Третий период нам просто не удался, гостевая команда играла на классе, а мы были как загнанные звери, вообще не понимали, как это всё преодолеть. Они так спокойно играли, и я даже думаю, что не напрягались. Мы зажались, не смогли перевернуть ход встречи.



Первый период был за нами. Я сегодня рассчитывал немного на другую игру, и она напоминала первый период. Но мы вроде добивали, а угрозы не было. Я сейчас выражусь чуть некорректно, словами Бориса Михайлова: надо было как-то «из-под пиписьки» взять и забить. Вот этого у нас не было, не было пятака, где нужно было сыграть. Мы не смогли дальше это развивать, игра потихонечку сломалась.



Нам противостояла очень хорошая команда. Но считаю, что «Йокерит» — не на том коньке, на котором его можно реально уважать, побаиваться. Дело в нас», — сказал Квартальнов на пресс-конференции.