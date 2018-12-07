Марьямяки: «Локомотив» активно атаковал в 1-м периоде, дальше мы играли лучше

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом» (3:0).



«В первом периоде было тяжело, мы играли в меньшинстве. „Локомотив“ очень активно атаковал. Во втором и третьем, конечно, мы играли лучше. Второй и третий гол оказались решающими, и в третьем периоде мы умно играли. Большое спасибо команде, особенно Янису Калниньшу, который провёл сухой матч», — передаёт слова Марьямяки корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.

В следующем матче финская команда на выезде встретится с «Северсталью» (9 декабря).

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