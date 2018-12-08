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«Даллас» обыграл «Сан-Хосе», Радулов нанёс 5 бросков в створ

«Даллас» обыграл «Сан-Хосе», Радулов нанёс 5 бросков в створ
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» на домашнем льду обыграл «Сан-Хосе Шаркс» — 3:2 (0:1, 1:0, 2:1).

Счёт на 10-й минуте встречи открыл форвард «акул» Эвандер Кейн. Во втором периоде Маттиас Янмарк восстановил равновесие, а в начале третьего игрового отрезка техасцы выстрелили дуплетом – отличились Миро Хейсканен и Бретт Ритчи. Гости смогли лишь отыграть одну шайбу усилиями Логана Кутюра.

Александр Радулов нанёс 5 бросков в створ, также на его счету по одному силовому приёму и блок-шоту за 21 минуту и 4 секунды (первый показатель среди нападающих) на льду (2.07 – в большинстве). Валерий Ничушкин и Антон Худобин участия во встрече не принимали.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2018, суббота. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
3 : 2
0:1, 1:0, 2:1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 – Кейн (Карлссон, Донской) – 09:22 (5x5), 1:1 – Янмарк (Полак) – 34:05 (5x5), 2:1 – Хейсканен (Питлик, Факса) – 44:38 (5x5), 3:1 – Ритчи (Шор, Спецца) – 46:26 (5x5), 3:2 – Кутюр (Карлссон, Диллон) – 46:59 (5x5)
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