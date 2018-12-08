Кросби — о возможном обмене Кессела: такие разговоры есть всегда

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал слухи об обмене своего партнёра по команде, нападающего Фила Кессела.



«Такие разговоры есть всегда. За пределами раздевалки всегда будет происходить многое, что мы не можем контролировать. Все, что я знаю: мы ценим вс` то, что Фил делает для нашей команды.



Посмотрите, сколько очков он набирает, как опасен может быть в каждой игре», – приводит слова Кросби The Score.



Контракт 31-летнего Кессела с годовой зарплатой $ 6,8 млн (ещё 1,2 млн ему платит экс-клуб «Торонто») будет действовать до окончания сезона-2020/21.



В этом сезоне Кессел записал на свой счёт 33 (12+21) очка в 27 играх.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»