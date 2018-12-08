Итоги дня в АХЛ для россиян: результативные передачи Волкова и Гурьянова

В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого были сыграны тринадцать матчей. В играх приняли участие восемь российских хоккеистов. Форвард «Сиракьюз» Александр Волков и нападающий «Техаса» Денис Гурьянов отметились результативными передачами. Голкипер «Херши» Илья Самсонов остался в запасе.
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|Волков (н)
Фазлеев (н)
Абрамов (н)
Соколов (н)
Бойков (з)
Швырёв (н)
Тренин (н)
Гурьянов (н)
|«Сиракьюз»
«Лихай-Вэлли»
«Кливленд»
«Айова»
«Колорадо»
«Колорадо»
«Милуоки»
«Техас»
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