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Итоги дня в АХЛ для россиян: результативные передачи Волкова и Гурьянова

Итоги дня в АХЛ для россиян: результативные передачи Волкова и Гурьянова
Хоккей / НХЛ

В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого были сыграны тринадцать матчей. В играх приняли участие восемь российских хоккеистов. Форвард «Сиракьюз» Александр Волков и нападающий «Техаса» Денис Гурьянов отметились результативными передачами. Голкипер «Херши» Илья Самсонов остался в запасе.

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ИгрокКлубОчкиШтрафБроски"+\-"
Волков (н)

Фазлеев (н)

Абрамов (н)

Соколов (н)

Бойков (з)

Швырёв (н)

Тренин (н)

Гурьянов (н)		«Сиракьюз»

«Лихай-Вэлли»

«Кливленд»

«Айова»

«Колорадо»

«Колорадо»

«Милуоки»

«Техас»		0+1

0

0

0

0

0

0

0+1		2

0

2

0

0

4

0

0		3

3

4

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0

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3

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0

0

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0

+1

-1

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