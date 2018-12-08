Итоги дня в АХЛ для россиян: результативные передачи Волкова и Гурьянова

В Американской хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого были сыграны тринадцать матчей. В играх приняли участие восемь российских хоккеистов. Форвард «Сиракьюз» Александр Волков и нападающий «Техаса» Денис Гурьянов отметились результативными передачами. Голкипер «Херши» Илья Самсонов остался в запасе.



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Игрок Клуб Очки Штраф Броски "+\-" Волков (н)



Фазлеев (н)



Абрамов (н)



Соколов (н)



Бойков (з)



Швырёв (н)



Тренин (н)



Гурьянов (н) «Сиракьюз»



«Лихай-Вэлли»



«Кливленд»



«Айова»



«Колорадо»



«Колорадо»



«Милуоки»



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