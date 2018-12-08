Вайсфельд – об эпизоде с Каюмовым: разнимайте правильно, чтобы вам не прилетало!

Бывший хоккейный арбитр, эксперт КХЛ ТВ Леонид Вайсфельд прокомментировал инцидент, случившийся в матче ярославского «Локомотива» с финским «Йокеритом» (0:3), когда форвард «Локомотива» Артур Каюмов ударил в лицо одного из арбитров.



«Конечно, Каюмов не судью хотел ударить, он просто промахнулся. Уверен в этом на 100%. Артур виноват, вопросов нет. Но, ребята, вы разнимайте правильно, чтобы вам не прилетало! Есть методика, которую нельзя нарушать. В результате получаются вот такие вещи. Нисколько не оправдываю Каюмова, но надо соблюдать методику. Да, Артур будет наказан согласно регламенту, но, повторюсь, он не хотел ударить судью», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.