Скабелка: у «Барыса» не было возможности подготовиться к матчу

Главный тренер астанинского «Барыса» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от выигранного матча с «Адмиралом» во Владивостоке.



«Очень тяжёлый матч, у „Адмирала“ было время подготовиться к матчу, у нас, к сожалению, такой возможности не было, но это не для оправдания. Хороший матч, соперник здорово двигался, создавал давление на наши ворота, нам было непросто справляться с этим, поэтому победу можно назвать командной. Мы довольны результатом, готовимся к следующему матчу», — приводит слова специалиста официальный сайт команды из Казахстана.

«Барыс» обыграл «Адмирал» благодаря дублю Кормье

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами: на гол Константина Глазачева астанинский клуб ответил точным броском Патриса Кормье. На 39-й минуте подопечные Андрея Скабелки вышли вперёд благодаря шайбе Даррена Дица при игре «4 на 4». Точку поставил гол Патриса Кормье в пустые ворота в концовке третьего периода.