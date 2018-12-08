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«Барыс» обыграл «Адмирал» благодаря дублю Кормье

«Барыс» обыграл «Адмирал» благодаря дублю Кормье
Хоккей / КХЛ

Во Владивостоке местный «Адмирал» потерпел поражение во встрече с астанинским «Барысом», игра завершилась со счётом 1:3. Команда из Казахстана выиграла четыре из последних пяти матчей.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами: на гол Константина Глазачева астанинский клуб ответил точным броском Патриса Кормье. На 39-й минуте подопечные Андрея Скабелки вышли вперёд благодаря шайбе Даррена Дица при игре «4 на 4». Точку поставил гол Патриса Кормье в пустые ворота в концовке третьего периода.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2018, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
1 : 3
1:1, 0:1, 0:1
Барыс
Астана
1:0 – Глазачев (Вихарев, Кармашков) – 02:15 (5x5), 1:1 – Кормье (Бойд, Сведберг) – 15:59 (5x5), 1:2 – Диц (Блэкер) – 38:23 (4x4), 1:3 – Кормье (Блэкер) – 58:43 (en)

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с заброшенными шайбами встречи также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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