«Барыс» обыграл «Адмирал» благодаря дублю Кормье

Во Владивостоке местный «Адмирал» потерпел поражение во встрече с астанинским «Барысом», игра завершилась со счётом 1:3. Команда из Казахстана выиграла четыре из последних пяти матчей.



В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами: на гол Константина Глазачева астанинский клуб ответил точным броском Патриса Кормье. На 39-й минуте подопечные Андрея Скабелки вышли вперёд благодаря шайбе Даррена Дица при игре «4 на 4». Точку поставил гол Патриса Кормье в пустые ворота в концовке третьего периода.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19



Посмотреть видео с заброшенными шайбами встречи также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.