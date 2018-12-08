Стали известны составы хоккейного клуба «Сочи» и омского «Авангарда» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 8 декабря, начало — в 17:00 мск.
«Сочи»:
Шикин (Ахметов);
Йокипакка — Ю. Александров, О`Делл — Росен — Архипов;
Рыков — Щитов, Шмелёв — Калетник — Бочаров;
Хомицкий — Зборовский, Полунин — Точицкий — Капустин;
Д. Александров — Будкин, Алтыбармакян — Томилин — Рахимуллин.
«Авангард»:
Бобков (Налимов);
Емелин — Покка, Широков — Зернов — Михеев;
Медведев — Франсон, Стольберг — Семёнов — Петров;
Березин — Чудинов, Фисенко — Стась — Галимов;
Пивцакин, Кошелев — Якимов — Тальбо, Манукян.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
«Сочи» — «Авангард»: в состав хозяев вернулся Йокипакка