«Сочи» — «Авангард»: в состав хозяев вернулся Йокипакка

Стали известны составы хоккейного клуба «Сочи» и омского «Авангарда» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 8 декабря, начало — в 17:00 мск.



«Сочи»:



Шикин (Ахметов);

Йокипакка — Ю. Александров, О`Делл — Росен — Архипов;

Рыков — Щитов, Шмелёв — Калетник — Бочаров;

Хомицкий — Зборовский, Полунин — Точицкий — Капустин;

Д. Александров — Будкин, Алтыбармакян — Томилин — Рахимуллин.



«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Емелин — Покка, Широков — Зернов — Михеев;

Медведев — Франсон, Стольберг — Семёнов — Петров;

Березин — Чудинов, Фисенко — Стась — Галимов;

Пивцакин, Кошелев — Якимов — Тальбо, Манукян.



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