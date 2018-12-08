Томас: «Трактор» заслужил победу, «Сибирь» не реализовала большинство

Нападающий «Трактора» Кристиан Томас прокомментировал выездную победу в матче с новосибирской «Сибирью» (2:1 ОТ).



«Игра была равная. У «Сибири» было три или четыре большинства, а у нас ни одного, и только в овертайме смогли реализовать преимущество. Соперник давил, было много бросков по нашим воротам. Нам повезло? Нет, не считаю, что эта победа — за счёт везения. Мы заслужили два очка. Четыре большинства против нуля — это очень тяжело, это совсем не помогает играть. Но свой шанс реализовали, потому что играли грамотно.



Что касается моей адаптации в команде, то всё проходит хорошо. Ещё продолжаю учиться и узнавать игровой стиль и команды, и лиги. Можно сказать, определённая «химия» у нас уже появилась, и я надеюсь, что помогаю команде в каждой встрече. Непросто вливаться в команду в ходе сезона, тем более что это мой первый сезон в Европе. До «Трактора» я играл в Швеции, там совсем другой хоккей, абсолютно. В КХЛ очень непросто играть, много хороший вратарей, много техничных хоккеистов. Каждое очко здесь достаётся огромным трудом.



С Жильбером Брюле мы немножко поболтали до матча. Отличный парень и хороший хоккеист, сегодня он доставил «Трактору» неприятности. У «Сибири» в стиле игры есть что-то североамериканское. Много бросков в касание, много быстрой игры. Тот же Принс очень хорош во владении шайбой, играть против первого звена новосибирцев очень трудно.



Почему никто из канадцев, кто выиграл бронзу на Олимпиаде в Пхёнчхане, так и не смог вернуться в НХЛ? Олимпиада — удивительный турнир, но особого интереса из Северной Америки у меня не было, поэтому я рискнул переехать в Европу, в «Рёгле». Не жалею. Не могу сказать, что мечта об НХЛ совсем потухла, но говорить об этом трудно. Нужно успешно играть за «Трактор», чтобы на что-то рассчитывать, и на этом я сосредоточен в данный момент», — сказал Томас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.