Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов оштрафован на 300 тыс. рублей за удар судьи

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Локомотива» Артур Каюмов получил сразу два штрафа. 300 тыс. рублей он заплатит за удар судьи и 100 тыс. — за удар соперника в голову. Таким образом, помимо 13-матчевой дисквалификации, хоккеист будет вынужден отдать 400 тыс. рублей штрафа.

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В третьем периоде при счёте 0:3 хоккеист провёл жёсткий силовой приём против Йеспера Йенсена и попал ему в голову. После этого завязалась драка, лайнсмены подъехали, чтобы разнять хоккеистов, и Каюмов нанёс одному из судей удар в лицо. Он получил «5+20» за удар в голову, а также 20 минут штрафа за физический контакт с судьёй.

Форвард получил восемь матчей дисквалификации за то, что ударил арбитра, четыре игры — за атаку в голову соперника, а ещё один матч добавился автоматом из-за двух больших штрафов.