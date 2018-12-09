Никита Щербак забросил шайбу в дебютном матче за «Лос-Анджелес»

Российский нападающий клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Никита Щербак отметился первой заброшенной шайбой в нынешнем сезоне. В домашней встрече с «Вегас Голден Найтс» (идёт 2-й период, счёт — 1:1) он поразил ворота соперника на 9-й минуте. Ассистентом выступил защитник Джейк Маззин.

Этот матч стал дебютным для Щербака в составе «Лос-Анджелеса». Ранее «короли» забрали россиянина с драфта отказов у «Монреаль Канадиенс».

Видео гола также доступно для просмотра на официальном сайте НХЛ.



Щербак был выбран на драфте НХЛ в 2014 году в первом раунде под общим 26-м номером. В этом сезоне россиянин провёл пять матчей за фарм-клуб «Монреаля» в АХЛ, забросив одну шайбу. За карьеру в НХЛ он сыграл 29 матчей и набрал 7 (5+2) результативных баллов.