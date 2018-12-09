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Овечкин потроллил одноклубника во время телеинтервью

Фото: Will Newton/Getty Images
Овечкин потроллил одноклубника во время телеинтервью
Хоккей / НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» переиграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и закончилась с разгромным счётом 4:0 (3:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин потроллил одноклубника во время телеинтервью. Во втором перерыве защитника «столичной» команды Йонаса Зигенталера зазвали на интервью телевизионщики из NBC Sports Capitals, но едва новичок надел гарнитуру и приготовился отвечать на вопросы, как в кадре на переднем плане появился Овечкин и весело поглядел в камеру.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

«Это, безусловно, был троллинг со стороны Овечкина. Он посмотрел в камеру и прошёл мимо. Шутка над новобранцем и проявление лидерства. Как говорится, надо держаться скромнее, когда ты молод», — прокомментировал этот эпизод журналист Ян Оланд.

Овечкин нашёл источник вечной молодости. Он скинул 12 лет
Забивает и отдаёт как в 21 год. И вышел на чистое первое место в гонке снайперов.
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