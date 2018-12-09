Кронвалль силовым приёмом разбил Ли в кровь лицо и спровоцировал три драки

В очередной встрече регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» в гостях обыграл «Детройт Ред Уингз» — 3:2 (0:2, 2:0, 1:0). Победную шайбу в составе «Айлендерс» забросил форвард Мэтт Мартин.

Матч изобиловал силовыми приёмами и драками. Всё началось с силового приёма знаменитого защитника «Детройта» Никласа Кронвалля. Шведский защитник в начале первого периода жёстко атаковал лидера «Айлендерс» Андерса Ли. Лицо американского форварда оказалось разбито в кровь — судьи нарушения правил не зафиксировали.

Видео момента можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Под занавес периода Джошу Бейли удалось отловить Кронвалля на ответный силовой приём, после чего начались драки. Сначала подрались главная звезда «Детройта» Дилан Ларкин и Бейли.

Видео момента можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

В середине второго периода в боях сошлись нападающий «Ред Уингз» Джастин Абделкейдер и защитник «островитян» Джонни Бойчак. Оба получили по большому штрафу. Параллельно отношения выясняли Джонатан Эрикссон («Детройт») и Брок Нельсон («Айлендерс»). Эта пара дуэлянтов получила по малому штрафу за грубость.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Eyes on Isles.