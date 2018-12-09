Yahoo Sports: если Каюмов искал отдыха на Рождество, его миссия выполнена

Обозреватель североамериканского издания Yahoo Sports Стивен Психогиос прокомментировал инцидент в матче ярославского «Локомотива» с финским «Йокеритом» (0:3), когда форвард «Локомотива» Артур Каюмов ударил в лицо арбитру.

«Если Артур Каюмов искал немного свободного времени на рождественских праздниках во время сезона, то его миссия выполнена. Безрассудство 20-летнего игрока ярославского «Локомотива» принесло ему дисквалификацию на 13 матчей. В матче с «Йокеритом» он нанёс ужасный удар в голову Йесперу Йенсену, а после того, как судьи пытались остановить стычку, ударил одного из судейской бригады. Каюмов был 50-м на драфте новичков 2016 года, и хотя в НХЛ «Чикаго» продолжает владеть на него правами, контракт ему ещё только предстоит подписать», — отмечает Психогиос.

Форвард получил восемь матчей дисквалификации за удар арбитра, четыре игры — за атаку в голову сопернику, ещё один матч добавился автоматом из-за двух больших штрафов. Таким образом, Каюмов пропустит 13 матчей ярославской команды.