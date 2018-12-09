Валерий Ничушкин впервые в сезоне пропустит две игры подряд по решению тренера

Нападающий «Даллас Старз» Валерий Ничушкин не поможет команде в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс», сообщает в «Твиттере» журналист Майк Хейка.



Россиянин впервые в сезоне пропустит два матча подряд. Ничушкин не получил места в стартовом составе в предыдущей игре с «Сан-Хосе Шаркс» по решению тренерского штаба. 23-летнего форварда можно отправить в АХЛ только через драфт отказов.



На счету Валерия 4 (0+4) очка в 22 играх «регулярки» при среднем игровом времени 12 минут 33 секунды и показателе полезности «0».



«Звёзды» занимают пятое место в Западной конференции, набрав 35 очков в 29 матчах регулярного чемпионата. Клуб из Техаса одержал победу в каждой из последних четырёх игр.

«Даллас» — «Сан-Хосе»: Ничушкин вновь не играл по решению тренера