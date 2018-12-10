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«Чикаго» потерпел седьмое поражение подряд, уступив дома «Монреалю»

«Чикаго» потерпел седьмое поражение подряд, уступив дома «Монреалю»
Хоккей / НХЛ

«Монреаль Канадиенс» победил «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась со счётом 2:3 (2:1, 0:1, 1:0) в пользу гостей. Для «Блэкхоукс» это поражение стало седьмым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в концовке третьего периода забросил нападающий «Монреаля» Томаш Татар. Дубль в составе «Чикаго» оформил Патрик Кейн. Голкипер гостей Кэри Прайс отразил 37 бросков из 39.

Российский нападающий «Блэкхоукс» Артём Анисимов провёл на льду 10 минут 35 секунд, нанёс три броска в створ ворот и совершил один силовой приём.

«Бостон Брюинз», набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Оттава Сенаторз» (30) — на 13-й строчке.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2018, понедельник. 02:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
2 : 3
1:2, 1:0, 0:1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 – Доми (Райлли, Друен) – 06:05 (5x5), 0:2 – Уэбер (Агостино, Шапю) – 07:36 (5x5), 1:2 – Кейн (Сибрук, Дебринкэт) – 19:01 (5x4), 2:2 – Кейн (Кагун, Густафссон) – 32:55 (5x5), 2:3 – Питри (Котканиеми) – 58:43 (5x5)
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