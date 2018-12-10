«Чикаго» потерпел седьмое поражение подряд, уступив дома «Монреалю»

«Монреаль Канадиенс» победил «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась со счётом 2:3 (2:1, 0:1, 1:0) в пользу гостей. Для «Блэкхоукс» это поражение стало седьмым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в концовке третьего периода забросил нападающий «Монреаля» Томаш Татар. Дубль в составе «Чикаго» оформил Патрик Кейн. Голкипер гостей Кэри Прайс отразил 37 бросков из 39.

Российский нападающий «Блэкхоукс» Артём Анисимов провёл на льду 10 минут 35 секунд, нанёс три броска в створ ворот и совершил один силовой приём.

«Бостон Брюинз», набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Оттава Сенаторз» (30) — на 13-й строчке.