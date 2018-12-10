«Даллас» проиграл «Вегасу», Радулов очков не набрал

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» на выезде уступил «Вегас Голден Найтс» — 2:4.

Гости открыли счёт на 7-й минуте – Мартин Ганзал реализовал большинство. Ещё до перерыва Райан Карпентер восстановил равновесие, а во втором периоде «золотые рыцари» забросили ещё две шайбы – отличились Вильям Карлссон и Алекс Так. Техасцы смогли лишь сократить отставание усилиями Эсы Линделля. Точку в матче поставил Райли Смит, поразив пустые ворота.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов отметился показателем полезности «-1». Также на его счету бросок в створ, силовой приём, два блок-шота за 18 минут и 20 секунд, проведённых на льду (4.19 – в большинстве). Антон Худобин участия во встрече не принимал. Валерий Ничушкин пропускал второй матч подряд по решению тренера.