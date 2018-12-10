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«Даллас» проиграл «Вегасу», Радулов очков не набрал

«Даллас» проиграл «Вегасу», Радулов очков не набрал
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» на выезде уступил «Вегас Голден Найтс» — 2:4.

Гости открыли счёт на 7-й минуте – Мартин Ганзал реализовал большинство. Ещё до перерыва Райан Карпентер восстановил равновесие, а во втором периоде «золотые рыцари» забросили ещё две шайбы – отличились Вильям Карлссон и Алекс Так. Техасцы смогли лишь сократить отставание усилиями Эсы Линделля. Точку в матче поставил Райли Смит, поразив пустые ворота.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов отметился показателем полезности «-1». Также на его счету бросок в створ, силовой приём, два блок-шота за 18 минут и 20 секунд, проведённых на льду (4.19 – в большинстве). Антон Худобин участия во встрече не принимал. Валерий Ничушкин пропускал второй матч подряд по решению тренера.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2018, понедельник. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
4 : 2
1:1, 2:0, 1:1
Даллас Старз
Даллас
0:1 – Ганзал (Хейсканен, Линделль) – 06:29 (5x4), 1:1 – Карпентер (Линдберг, Макнэбб) – 16:12 (5x5), 2:1 – Карлссон (Шмидт, Теодор) – 31:48 (5x5), 3:1 – Так (Пасиоретти, Миллер) – 38:17 (5x5), 3:2 – Линделль (Спецца, Хейсканен) – 48:33 (5x4), 4:2 – Смит (Миллер) – 59:32 (en)
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