«Эдмонтон» — «Калгари». Видеообзор игры с голом Макдэвида и «сухарём» Коскинена

«Эдмонтон Ойлерз» одержал домашнюю победу в игре с «Калгари Флэймз» со счётом 1:0. Автором единственного гола стал капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид, отличившийся в середине первого периода.



Российский нападающий Валентин Зыков во втором матче за «Эдмонтон» провёл на льду 7 минут и 1 секунду (2 минуты – в большинстве). Бывший вратарь СКА Микко Коскинен оформил второй шат-аут в сезоне, отразив 24 броска и став первой звездой встречи.



«Огоньки» прервали серию из пяти побед кряду, но остались лидерами Западной конференции с 40 очками в активе. Для «Эдмонтона» это шестой выигрыш в семи последних встречах, «нефтяники» — девятые с 34 балами.

Видеообзор матча «Эдмонтон» — «Калгари» доступен на «Чемпионате».