Зогорна — о победном голе: мне повезло, ведь я бросал почти из угла площадки

Нападающий «Амура» Томаш Зогорна поделился мнением о домашнем матче с «Барысом» (2:1).



«Тяжёлая игра. Не получились действия в атаке, но команде очень были нужны эти два очка, мы рады даже такой победе. В эпизоде с победным голом можно сказать, что мне повезло, всё же я бросал почти из угла площадки — увидел, что передо мной нет игрока, и бросил по воротам. Главное, этот гол принёс нам победу.



По поводу того, что капитанская нашивка приносит удачу, может, это какой-то вид магии — шучу, я просто стараюсь показывать свой лучший хоккей, хотя это определённо дополнительная ответственность перед командой. Нам нужно брать как можно больше очков в предстоящих встречах. Пусть отставание в 10 очков отыграть сложно, но мы должны выигрывать, если хотим попасть в плей-офф», — передаёт слова Зогорны корреспондент «Чемпионата» Егор Параскун.

Видео победного гола Зогорны можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.