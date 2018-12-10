Уланов: «Спартак» не хотел играть вторым номером с лидером Востока

Тренер ХК «Спартак» Игорь Уланов прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом» (1:4).



«Интересная игра была, первые два периода моменты были в обе стороны. Первые три гола пропустили от коньков: один отменили и два залетели от наших коньков. Тут ничего не поделаешь. Сказали ребятам играть терпеливо, не удаляться. В своей зоне были небольшие проблемы, теряли игроков, но тут уровень хоккеистов «Автомобилиста» высок.



Прекрасно понимали, что играли с лидером Восточной конференции, но, с другой стороны, не хотели играть вторым номером, играли в свою игру большую часть матча, и получалось. Но третий гол подломил нас, немного терпения не хватило, допустили ошибку небольшую. Пошли в атаку и получили четвёртый гол. Но в принципе к ребятам особых претензий нет, это не систематическая ошибка, а чисто индивидуальная. Команда здорово сыграла», — передаёт слова Уланова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

«Автомобилист» обыграл «Спартак», одержав четвёртую победу подряд