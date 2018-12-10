«Автомобилист» обыграл «Спартак», одержав четвёртую победу подряд

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» взял верх над московским «Спартаком», встреча завершилась со счётом 4:1. Подопечные Андрея Мартемьянова одержали четвёртую подряд победу.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, а во втором команда хозяев захватила преимущество: на голы Алексея Василевского и Франсиса Паре «Спартак» ответил только точным броском Ильи Зубова. На 50-й минуте «Автомобилист» увеличил отрыв благодаря заброшенной шайбе Артёма Гареева. Точку в концовке поставил гол Найджела Доуса.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами матча также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



