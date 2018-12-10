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«Автомобилист» обыграл «Спартак», одержав четвёртую победу подряд

«Автомобилист» обыграл «Спартак», одержав четвёртую победу подряд
Хоккей / КХЛ

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» взял верх над московским «Спартаком», встреча завершилась со счётом 4:1. Подопечные Андрея Мартемьянова одержали четвёртую подряд победу.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, а во втором команда хозяев захватила преимущество: на голы Алексея Василевского и Франсиса Паре «Спартак» ответил только точным броском Ильи Зубова. На 50-й минуте «Автомобилист» увеличил отрыв благодаря заброшенной шайбе Артёма Гареева. Точку в концовке поставил гол Найджела Доуса.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2018, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
4 : 1
0:0, 2:1, 2:0
Спартак
Москва
1:0 – Василевский (Секстон, Гареев) – 26:33 (5x4), 1:1 – Зубов (Никонцев, Даугавиньш) – 34:27 (5x4), 2:1 – Паре (Вишневский) – 35:59 (5x5), 3:1 – Гареев (Хрипунов, Кучерявенко) – 49:43 (5x5), 4:1 – Доус (Мамкин, Бодров) – 57:49 (5x5)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами матча также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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