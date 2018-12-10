Яндач: при счёте 2:0 в нашу пользу «Металлургу» нужно было играть лучше

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач подвёл итоги встречи с «Авангардом» (2:3).



«Четыре игры между нами. Три мы выиграли, одну, к сожалению, сегодня проиграли. Всё случилось в конце второго периода: три минуты до конца, результат на табло — 2:0, и в такой ситуации надо играть лучше. Как и на первой минуте третьего периода. Соперник забил и потом уже играл в обороне. У нас где-то, может, и не хватило сил, чтобы забить ещё гол. Ждём перерыва, сейчас у нас тяжёлая программа, отдохнём и будем работать дальше.



Верещагин попал под силовой приём. Что с ним — я пока не знаю. И вся ситуация произошла в том углу площадки, который нам не очень хорошо виден. Пока точно ничего не могу сказать», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Авангард» отыгрался с 0:2 и взял верх над «Металлургом»