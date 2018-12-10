Сидоренко — о поражениях «Динамо»: не пойду в церковь, улетаю в Норвегию

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко поделился впечатлениями после поражения от «Витязя» (0:1). Минский клуб проиграл восемь из последних десяти матчей.



«Матч сложился не по нашему сценарию. В Подольске нам удался первый период, дома же мы провалили старт, получили дешёвые удаления. Хорошо, что выстояли. Когда соперник забил гол, мы перестроили игру. Хочу сказать, что команда создала много моментов, которые должны были реализовывать, но мы не смогли использовать свои шансы. Конечно, вратарь поймал кураж, стоило где-то сыграть агрессивнее. Спасибо болельщикам, что сегодня пришли поддержать команду.



Нам стоит сходить в церковь? Мне уже предлагали. Вроде не грешишь, а ничего не получается. Один известный тренер КХЛ говорит мне: «Сходи ты уже, игра есть, но результата нет». Так пойду ли я в церковь? Завтра я уже улетаю в Норвегию, там лютеране», — передаёт слова Сидоренко корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.