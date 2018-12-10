Терещенко: будем честными — «Динамо» играло хорошо, дружно и организованно

Форвард минского «Динамо» Алексей Терещенко подвёл итоги встречи с «Витязем» (0:1).



«Сегодня была команда, мы хотели выиграть, играли хорошо, будем честными. Но, к сожалению, не смогли забить. Где-то вратарь их выручил, где-то не хватило хладнокровия, где-то — везения. В предыдущих играх команда была не все 60 минут, не всё получалось, не хватало концентрации. Сегодня играли с первой до последней секунды, дружно и организованно.



Мы должны поработать над всеми компонентами, особенно над реализацией — создали много моментов сегодня, но на табло ноль голов. Есть ли вопросы к спецбригадам? Если мы пропускаем и не забиваем, то конечно есть. И есть время это поправить. Не заканчивать же чемпионат 22 февраля! Для чего же мы все тогда здесь играем? Каждый стремится попасть в плей-офф, и это правильно. Какой смысл играть в хоккей, если не ставить перед собой цели и задачи», — передает слова Терещенко корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.