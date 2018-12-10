Каменев перенесёт операцию на руке и может пропустить остаток сезона

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Владислав Каменев перенесёт операцию на руке и может пропустить остаток текущего сезона, сообщает в своём «твитере» североамериканский журналист Эй Джей Хайфли.



Россиянин получил повреждение во встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:7). В середине второго периода российский нападающий травмировал руку после столкновения с защитником «Тампы» Дэном Джирарди. Каменев уходил в раздевалку, держась за правую кисть.



В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Каменев принял участие в 24 встречах, сумев записать в актив 5 (2+3) очков при показателе полезности "-2".

Посмотреть видео получения Каменевым повреждения также можно в «Твиттере».



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