С. Зубов: игроки «Сочи» очнулись только в третьем периоде

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Сергей Зубов поделился впечатлениями от проигранного матча с нижнекамским «Нефтехимиком» (2:3).



«Во-первых, соперника — с победой. Первые два периода одна команда играла, а вторая, к сожалению, наблюдала этот хоккейный матч. Только в третьем периоде мы очнулись, но не хватило времени и удачи. Было пару моментов, когда мы могли сравнять, но удача просто так не приходит. Надо работать все 60 минут, отсюда такой результат», — приводит слова тренера официальный сайт команды.

ХК «Сочи» проиграл «Нефтехимику» на домашнем льду

Счёт во встрече был открыт на 11-й минуте, точным броском отметился Юусо Пустинен. Во втором периоде команда гостей упрочила преимущество благодаря заброшенным шайбам Дамира Шарипзянова и Марата Хайруллина. На 42-й минуте гол нападающего «Сочи» Владислава Калетника «размочил» счёт, в концовке Юрки Йокипакка сократил отставание хозяев до минимума, но сравнять счёт черноморцы не успели.