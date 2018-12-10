Квартальнов: пропущенная шайба надломила «Локомотив»

Главный тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов поделился впечатлениями от проигранного матча с нижегородским «Торпедо» (2:4).



«Пропустили в начале, не смогли сыграть так, как хотели. Второй период был неплохой. К сожалению, пропущенная шайба нас немного надломила. В третьем периоде «Торпедо» сыграло по счёту и у нас не получилось добыть победу», — приводит слова Квартальнова официальный сайт «Торпедо».

«Торпедо» сумело взять верх над «Локомотивом»

В первом периоде команда хозяев обеспечила себе преимущество — на голы Дамира Жафярова и Энди Миле «Локомотив» ответил только заброшенной шайбой Николая Аверина. В следующие 20 минут соперники забили по голу — их авторами стали Денис Алексеев и Роберт Саболич. На последней минуте игры окончательный счёт установил бросок Эндрю Кэлофа в пустые ворота ярославцев.